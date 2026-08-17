 Kuşum Aydın’dan sold out geceler

Bodrum Türkbükü’nün sevilen eğlence adreslerinden Dürdane 1901, bu yaz sezonunda nostalji rüzgârlarının en güçlü adreslerinden biri olurken, sahnesinin yıldızı Kuşum Aydın da performanslarıyla sezona damga vuruyor.

90’lı yıllarda Etiler’in gözde mekânlarında gerçekleştirdiği sahneleri dolduran, enerjisi ve kendine özgü sahne şovlarıyla bir döneme imzasını atan Kuşum Aydın, yıllar geçse de gördüğü ilgiden hiçbir şey kaybetmiyor. Televizyon programlarıyla da geniş bir hayran kitlesinin gönlünde taht kuran başarılı sanatçı, Dürdane 1901 sahnesinde adeta kendi döneminin ruhunu yeniden yaşatıyor.

Her sahnesinde “Sold Out” yapan Kuşum Aydın, özellikle 90’lı yılların müziklerini, eğlence kültürünü ve o dönemin unutulmaz atmosferini özleyen misafirlerden yoğun ilgi görüyor. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu gecelerde, Dürdane 1901’in masaları Kuşum Aydın’ın enerjisiyle sabahın ilk ışıklarına kadar hareketleniyor.



Sahnede yalnızca şarkılarıyla değil, samimi sohbeti, yüksek enerjisi ve kendine has yorumuyla da konuklarına nostalji dolu bir gece yaşatan Kuşum Aydın, Bodrum’un yaz eğlence takviminde şimdiden özel bir yer edinmiş durumda.



Bu sezon annesiyle birlikte Bodrum’da yaşayan sanatçı, yoğun talebe rağmen Dürdane 1901’de yalnızca “Tek gece sahne almayı” tercih ediyor. Bu nedenle Kuşum Aydın gecesi, Bodrum’da yazın en çok beklenen ve en hızlı tükenen etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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