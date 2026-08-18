 Sibel Can ve Eypio’dan Kıyamam ile bir başarı daha

Sibel Can ile rap müziğin sevilen ismi Eypio’nun sekiz yıl aradan sonra yeniden bir araya geldikleri “Kıyamam”, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkı, çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen 30 Milyon üzeri dinlenerek yazın en çok ilgi gören şarkıları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Dijital müzik platformlarında trend listelerinin üst sıralarında yer alan “Kıyamam”, başarısını radyo ve müzik kanallarına da taşıdı. Radiomonitor Türkiye Resmi Listesi’nin 7–13 Ağustos verilerine göre “Kıyamam”, bir önceki haftaya göre üç basamak yükselerek 5. sıraya yerleşti. Hafta boyunca 32 istasyonda 651 kez çalınan şarkı, yüzde 11’lik yükselişiyle de dikkat çekti.

Yayımlandığı ilk haftada 5 milyona yakın dinlenmeye ulaşarak hızlı bir çıkış yapan “Kıyamam”, kısa sürede milyonların şarkısı oldu. Spotify, YouTube Music, Fizy, Muud ve Apple Music gibi dijital platformların önemli listelerinde yer alan şarkı, YouTube Dünya Müzik Listesi’nde ilk 100’e girme başarısı da gösterdi.

Söz ve müziği Eypio’ya, düzenlemesi Umut Timur’a ait olan “Kıyamam”, Sibel Can’ın güçlü yorumu ile Eypio’nun kendine özgü tarzını bir araya getiriyor. Dijital platformlardan radyolara uzanan başarısıyla yükselişini sürdüren “Kıyamam”, yazın en çok dinlenen ve en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.