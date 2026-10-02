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Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Eski futbolcu Caner Erkin, kızı Mihran Ela'yla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Baba-kız mağazaları gezdi. Spor tarzıyla dikkat çeken baba-kız, gazetecilere poz verdi.

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu
Erkin ile kızı, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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