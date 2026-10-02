 Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Eski futbolcu Caner Erkin, kızı Mihran Ela'yla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Baba-kız mağazaları gezdi. Spor tarzıyla dikkat çeken baba-kız, gazetecilere poz verdi.



Erkin ile kızı, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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