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Özkan Kılıç’tan yeni single

Özkan Kılıç’tan yeni single

Özkan Kılıç’tan yeni single

Karadeniz müziğinin genç temsilcilerinden Özkan Kılıç, ikinci single çalışması “Şeytana Uymayayım”ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Özkan Kılıç’tan yeni single
Aranjörlüğünü Serdar Narin’in üstlendiği eser, Metronom Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 Özkan Kılıç’tan yeni single

Hareketli ritmi ve dinamik Karadeniz ezgileriyle öne çıkan şarkının klip çekimleri ise İstanbul’da tamamlandı.

Özkan Kılıç’tan yeni singleÖzkan Kılıç’tan yeni singleÖzkan Kılıç’tan yeni single

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