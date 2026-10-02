 Özkan Kılıç’tan yeni single

Karadeniz müziğinin genç temsilcilerinden Özkan Kılıç, ikinci single çalışması “Şeytana Uymayayım”ı dinleyicilerin beğenisine sundu.



Aranjörlüğünü Serdar Narin’in üstlendiği eser, Metronom Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Hareketli ritmi ve dinamik Karadeniz ezgileriyle öne çıkan şarkının klip çekimleri ise İstanbul’da tamamlandı.

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