 Sevilay Öztürk'ten radikal karar! Bulgaristan'a yerleşti

Türkiye eski güzeli, sunucu ve oyuncu Sevilay Öztürk, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Bir süredir görünmeyen oyuncu, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Orada oturum iznimiz var. Evlendikten sonra hayat düzenimizi değiştirdik. Ailemi ve arkadaşlarımı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyorum" dedi.



Öztürk, "Orada nasıl bir hayatınız var?" sorusuna, "Sakin hayatımız var. Öyle bir hayatı özlemişim. Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşümle uğraşıyordum. Kat malikleriyle meşguliyetim vardı. Buradaki evide kapattık. Buranın yoğunluğundan sonra bana iyi geldi orası... Gün içerisinde spor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgulüm. Komşuluk yok orada... Benim Bulgarcam yok. İngilizce hallediyorum. Yeni nesil İngilizce biliyor, o yüzden çok zorlanmıyorum. Arada Yunanistan yapıyoruz. Geçenlerde Makedonya ve Kosova'ya gittik. Türkiye'ye yakın mutluyum. Çok Türk var orada... Makedonya'da sokakta herkes Türkçe konuşuyordu. Dizilerimizi çok izliyorlar. Üsküp'te 'Muhteşem Yüzyıl'dan bahsettiler" yanıtını verdi.

VALİZDE ISPANAK TAŞIYORUM

Projelerle ilgili oyuncu, "Eşim engel değil. Türkiye'de iş olursa yapıyorum. Geçen sene 'Bahar'da yer aldım. 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar'da bir dönem oldum. Ara ara olursa gelip, giderim" diye konuştu.



Öztürk, "Bulgaristan'da hayat şartları nasıl?" sorusuna, " Ocak 1 itibariyle euro'ya geçti. Ondan önce biraz daha ucuzdu. Bulgaristan'da Türkiye'ye gibi pahalandı. Et buraya göre ucuz... Yeme içme konusu bir tık daha uygun Bulgaristan... Bizdeki gibi sebze yok, marketlerde zorlanıyorum. Pazar yok. Pazarı çok seviyorum, keşke olsa... Buradan sebze götürdüğüm oluyor. Valizde ıspanak taşıyorum çünkü yok" diye cevap verdi.

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