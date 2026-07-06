 Alanya, sporun mükemmeliyet merkezi olma yolunda

Alanya, Dünya Sporunun İlk Mükemmeliyet Merkezi Ünvanına Sahip Hollanda'nın Den Haag Şehrindeki Uluslararası Spor Merkezi ile İşbirliğini Güçlendiriyor!



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hatipoğlu, Hollanda'nın Den Haag (The Hague) şehrinde bulunan ve dünyada ilk FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Centre of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) olarak faaliyet gösteren spor tesislerine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Hollanda Voleybol Federasyonu (Nevobo) Genel Direktörü (CEO) Michel Everaert, ve Genç Milli Plaj Voleybolu Takımları Antrenörü Roland Rademaker ile tesisin organizasyonları, yapılanması ve gelişimine dair kapsamlı görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Alanya ile Den Haag arasında plaj voleybolu ve plaj sporları alanında uzun vadeli işbirliği, bilgi paylaşımı, eğitim programları, antrenman kampları ve ortak projeler konusunda karşılıklı mutabakata varıldı. Den Haag’ın 20 yılı aşkın plaj sporları deneyimi ve vizyonu Alanya’ya örnek oluyor. ALTAV heyetine yapılan sunumlarda, Den Haag’da 20 yılı aşkın süre önce plaj voleyboluyla başlayan yatırım sürecinin zaman içerisinde farklı spor branşlarını kapsayan çok disiplinli (multidisipliner) bir spor ekosistemine dönüştüğü anlatıldı. Bu vizyonun yalnızca spor altyapısını geliştirmekle kalmadığı; şehrin yaşam kültürünü, uluslararası marka değerini ve Hollanda’nın spor turizmini de önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Hollanda’da, spor federasyonlarına bağlı 5 milyon üzerinde kulüp üyesi bulunduğu, ülkede yaklaşık 20 binin üzerinde spor kulübü ve yaygın spor kültürünün Hollanda'nın uluslararası başarılarının en önemli yapı taşlarından biri olduğu belirtildi. Ülke genelinde kurulan plaj voleybolu merkezlerinin sporun toplumun her kesimine yayılmasını sağladığı ifade edildi. Bu yaklaşımın Hollanda’yı hem milli takım başarılarında hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiği aktarıldı. Alanya için örnek model Heyet, Den Haag’daki merkezin bugün yalnızca plaj voleyboluna değil, farklı spor branşlarına da ev sahipliği yapan uluslararası bir eğitim, organizasyon ve gelişim merkezi haline geldiğini yerinde inceleme fırsatı buldu. İlk yıllarında plaj voleybolu odaklı olarak kurulan merkezin, yapılan planlı yatırımlar sayesinde Avrupa’nın örnek gösterilen spor tesislerinden birine dönüşmesi, Alanya için önemli bir model olarak değerlendirildi.



11 Haziran 2026 tarihinde dünyada Dan Haag’den sonra ikinci kez kez FIVB Centre of Excellence unvanını alan Alanya 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin de aynı vizyon doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor. Merkezin gelecekte yalnızca plaj voleybolunda değil, farklı spor branşlarında da uluslararası kamplara, eğitim programlarına ve şampiyonalara ev sahipliği yapan çok disiplinli bir spor üssüne dönüşmesi amaçlanıyor. Ziyaret süresince tesisin yönetim modeli, sporcu gelişim sistemi, antrenör eğitimleri, organizasyon yapısı ve sürdürülebilir işletme modeli detaylı şekilde incelenirken, iki merkez arasında eğitim, organizasyon, sporcu gelişimi ve bilgi paylaşımı alanlarında kalıcı işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Alanya dünya sporunun referans şehirlerinden biri olmayı hedefliyor Görüşmelerde ayrıca Den Haag’ın uzun yıllara yayılan planlı yatırımlarla bugün yalnızca plaj voleybolunda değil, birçok spor branşında dünyanın örnek gösterilen merkezlerinden biri haline geldiği, spor organizasyonlarının hem şehir markasına hem de Hollanda'nın turizm ekonomisine önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Den Haag’ın 2026 yılından itibaren plaj voleybolu ve salon voleybolunda farklı yaş kategorilerindeki dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak organizasyonları üstlenmesi de bu vizyonun somut sonuçlarından biri olarak gösterildi. ALTAV heyeti ise Alanya’nın sahip olduğu doğal avantajlar, güçlü spor altyapısı, uluslararası organizasyon deneyimi ve kazandığı FIVB Centre of Excellence unvanıyla benzer bir başarı hikâyesi yazabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Den Haag ile kurulacak stratejik işbirliklerinin Alanya’nın uluslararası spor turizmi, kent markalaşması ve spor ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı belirtilirken, başlatılan temasların somut projelere dönüştürülmesi amacıyla ortak çalışmaların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği bildirildi.

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