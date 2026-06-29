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Işın Karaca’dan 25'inci yıla özel

Işın Karaca’dan 25'inci yıla özel

Işın Karaca’dan 25'inci yıla özel

Işın Karaca’nın 25.Yıl Özel Hit Vs Hit The Remix Vol 2 albümünde clup ve afro versiyonla dikkat çekiyor.

 Işın Karaca’dan 25'inci yıla özel


Türkiye’de ilk defa Işın Karaca tarafından seslendirilen Yaz isimli parça hüzünlü ama bir o kadar da yaz akşamlarına yakışan bir dokunuş.


13 parçadan oluşan albüm dinleyicileri anılarla ve yeni sounduyla doruğa çıkartacak.

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