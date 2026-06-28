 Buray çalışma arkadaşıyla aşkı yanlış bulduğunu söyledi

Buray, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı.



Şarkıcı, fenomen şarkılarını binlerce hayranıyla seslendirdi. Tarzıyla dikkat çeken Buray, sahne öncesi soruları yanıtladı. Kıbrıslı olan şarkıcı, "Ailem ve akrabam herkes burada... Geldiğim zaman evde kalıyorum. Bütün ailemi de görüyorum. Yeğenlerle vakit geçiriyorum. Bana da iyi geliyor" dedi. Klibindeki model olan partneri Nelly Shmanova ile yakıştırılmasına Buray, "Güzel kız, Allah sahibine bağışlasın. Hiçbir çalışalımla ilişkim olmadı. İş benim için başka... Yanlış bulmuyorum ama prensip gereği de doğru bulmuyorum. Gerek yok çalışma arkadaşıyla" diye konuştu. Sporla ilgili şarkıcı, "Salondan çıkmıyorum. Baklavaları yaptım. Her gün gidiyorum. Güzel diyet programım var. Sahne sanatçısıyım, dikkat etmem lazım" diye konuştu.

ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN POZLARI BENİM SES TELLERİM

Konser takviminin çok olmasına, "Alkol ve sigara yok. Uykumu almaya çalışıyorum. Bu da kas sonuçta.... Halter kaldırdığınız nasıl gelişiyorsa ses telleri de kas... Enerji ölçen saatlere bakıyorum sahnede 1.5 saatte 400 kalori yakıyorum. Nabzım sürekli 100 ve 120'ler benim için güzel akşam vakti kardiyosu.... 12 gece arka arkaya konser verdiğimi hatırlıyorum. Arnold Schwarzenegger'in pozları benim ses tellerim" diyerek, espri yaptı.

Aşkla ilgili şarkıcı, "Biri olursa görürsünüz. Şu dönemde çok yoğunum. Yaz sonu vakit ayırıp date çıkıp insanları tanıyıp, bir şans yaratmam lazım. Hemen beğenmeyen biriyim. Seçiciyim. Seçtiğim insanla özel olsun istiyorum. Bu dönemde herkes sosyal medyada tanışıyor hem erkek hem kız... Sizden ayrı 5-10 kişiyle daha yazışıyor. Herkes A-B-C planı var. 90'lı yılların çocuğu olduğum için özel ve uzun soluklu arayıştayım. 2026 bize ters geliyor. Gerçek aşkı bulmak için zorlanıyorum" açıklamasını yaptı.

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