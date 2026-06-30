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Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Oyuncu Mine Kılıç, Nişantaşı City's'de sevgilisiyle görüntülendi.

 Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bir süre mağazaları dolaşan çift, ilk kez objektiflere takıldı.

 Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bir süre AVM'de kalan ikili, tarzlarıyla da dikkat çekti.

Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Sevgililer, mağazaları dolaşıp, AVM turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

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