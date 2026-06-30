 Mine Kılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Oyuncu Mine Kılıç, Nişantaşı City's'de sevgilisiyle görüntülendi.

Bir süre mağazaları dolaşan çift, ilk kez objektiflere takıldı.

Bir süre AVM'de kalan ikili, tarzlarıyla da dikkat çekti.



Sevgililer, mağazaları dolaşıp, AVM turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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