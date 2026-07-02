 Mahsun Kırmızıgül'den duygusal Kadir İnanır açıklaması

Mahsun Kırmızıgül, Fame Casino'nun açılış gecesinde Batum'da sahne aldı.

Yaklaşık 14 yıl önce dizi çekimleri nedeniyle ilk kez geldiği bu Batum'a tekrar konuk sanatçı olarak geldi, yaklaşık 600 özel davetliye unutulmaz anlar yaşatan Kırmızıgül dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnede büyük alkış topladı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırmızıgül, duygusal anlar yaşadı. Sanatçı, "Bedeninin burada olduğunu ancak kalbinin ve aklının İstanbul'da Kadir abidem de biz onunla resmen abi kardeş ilişkimiz vardı Türk sineması en önemli Jönünü kaybetti bu dünyadan bir Kadir İnanır geçti. Dün 3 şarkılık bir albüm projesi yaptım Kadir abimden sonra hevesim kaçtı" dedi. Kırmızıgül, yakın zamanda film ve dizi projeleri hakkında sorular aldığını ancak şu an için sadece sahne çalışmalarına odaklandığını vurguladı.



Konser takviminin oldukça dolu olduğunu belirten Kırmızıgül, şimdilik sakin bir dönem geçirmeyi tercih ettiğini söyledi. Sanatçı, "Bugünlerde ki en büyük motivasyonum mutluluğum kızım Lavin ilk okuldan mezun oldu onu yetiştiren tüm öğretmenlerine çok teşekkür ederim muhteşem bir kız onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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