MGD Genel Kurulu yapıldı yeni başkan Bülent Makar oldu

Mevcut Başkan Okan Alkan Sarıkaya ile Bülent Makar’ın yarıştığı seçimlerin sonucunda MGD üyeleri yeni Başkanlarını Bülent Makar olarak seçti.
Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 14. Olağan Genel Kurulu, bugün Yenibirlik Gazetesi’inde yapıldı.
Oldukça yoğun katılımın yaşandığı Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Nurcan Sabur, Başkan Yardımcılığına Savaş Kalafat, Katip ülekilklere de Neslihan Cansu ve Mahmut Ali Özyön seçildi. Başkan Okan Alkan Sarıkaya’nın okuduğu yönetim ve denetim faaliyet raporları, Genel Kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi. Demokratik bir ortamda yapılan başkanlık yarışı için 102 üye oy kullandı.
Mevcut başkan Okan Alkan Sarıkaya 41 üyenin oyunu alırken, dernek yönetimine yeni bir vizyon, yeni hedefler sloganıyla yola çıkan Bülent Makar ise 62 oy alarak Magazin Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.
Genel Kurul üyelerinin takdiriyle Başkan seçilen Bülent Makar’ı, ilk kutlayan rakibi Okan Alkan Sarıkaya oldu.
BÜLENT MAKAR’IN KAZANAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?
34 Yıllık geçmişiyle önemli başarılara imza atan MGD’nin 5.nci Başkanı seçilen Bülent Makar’ın listesinde, magazin gazeteciliğine önemli katkılar sunan gazetecilerle, mesleğin duayyen isimleri yer aldı.
İşte MGD’nin yeni Yönetim, denetim ve Onur Kurulu üyeleri:
BAŞKAN: BÜLENT MAKAR
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ASIL YÖNETİM KURULU YEDEK
Savaş Kalafat Caner Budak
Burhan Akdağ Erol Işık
Birsen Altuntaş Metin Coşkun
Derya Yolyapan Halil Çilingir
Doğan Savaş Ebru Ünal
İsmail Bayrak Ömür Varol
Mehmet Üstündağ Mustafa Büyüksipahi
Neslihan Cansu Olcay Ünal Sert
DENETİM KURULU
DENETİM KURULU ASIL DENETİM KURULU YEDEK
Uğur Onur Urhan Demirhan Hararlı
Dinçer Karacalar Cenk Şefik
Seda Üstün Meltem Göl
ONUR KURULU
ONUR KURULU ASIL ONUR KURULU YEDEK
Ertuğrul Özkök Ali Çınar
Fikret Ercan Hakan Solaker
Nurettin Soydan Ahmet Tayyar Işıksaçan
Ali Eyüboğlu Barbaros Yüksel
Nurcan Sabur Oya Demirtok
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