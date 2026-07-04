  Emir Can İğrek’ten Fiyakalı lansman

Pop müziğin başarılı isimlerinden Emir Can İğrek, tamamının söz ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan üçüncü stüdyo albümü “Fiyakalı”yı özel bir lansman gecesiyle kutladı. Düet sürprizlerinin renk kattığı lansmanda Fatma Turgut, Dedüblüman ve Tuana, Emir Can İğrek’in albüm heyecanına ortak oldu.

Emir Can İğrek’in “Fiyakalı” lansman konseri önceki gün Paribu Art Sahnesi’nde düzenlendi. “Fiyakalı” albümü yayınlanmadan önce aynı isimli kısa filmiyle projenin ilk adımını atan, güçlü çıkış şarkısı “Geçmiş Geçmişte” ile albümün kapısını aralayan İğrek, lansman konserinde dinleyicileriyle buluştu.

Lansman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Can İğrek, heyecanını, “Heyecanlıyız. Güzel hazırlandık ve konuklarımız var. Bu akşam güzel bir şov izleyecekler. Sürprizler görecekler. Şarkılarımla ilgili yapılan çok güzel videolar izliyorum, bu da beni çok mutlu ediyor.” sözleriyle dile getirdi. Şarkılarını yazarken ilhamını nereden aldığı sorusuna ise “Hayatın içindeki her duygudan ilham alıyorum. Her şeyi gözlemleyip ilham alıyorum.” yanıtını verdi.

Ardından sahneye çıkarak hayranları ve dostlarıyla buluşan Emir Can İğrek’in ilk sürprizi, Fatma Turgut ile birlikte “Geçmiş Geçmişte”yi seslendirmek oldu. Sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandıran performans, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Turgut, “Albümün hepsini dinledim. Çok üzerine emek verilmiş ve çalışılmış bir proje. Emir Can’la lansmanda buluşmak çok mutluluk verici” diye konuştu.

Emir Can İğrek, albümde de Tuana ile birlikte seslendirdiği ve Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybeden hayranı Nesibe için yazdığı “Duyuyor Musun?” şarkısını yine Tuana ile düet yaparak seslendirdi. Dedüblüman ile de aynı sahnede albümde yer alan “Sehven”i söyledi.

Tamamının söz ve müziği Emir Can İğrek imzası taşıyan 14 şarkılık “Fiyakalı”, aşkı, özlemi, kırgınlığı ve hayatın içinden hikâyeleri bir araya getirirken, sanatçının bugüne kadarki en kapsamlı çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

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