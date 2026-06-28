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Zerrin Özer sağlığı hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Zerrin Özer sağlığı hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Zerrin Özer sağlığı hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Zerrin Özer, Grand Sapphire Resort'de izleyici karşısına çıktı.

 Zerrin Özer sağlığı hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Siyahlar içerisinde olan sanatçı, söylediği şarkılarla unutulmaz anlar yaşattı. 50'nci sanat yılındaki ilk konseri olan Özer, "Korkunç heyecanlıyım. Korku ve heyecan var. Sanki ilk defa sahneye çıkıyor gibiyim. Kıbrıs halkını çok seviyorum. Sıcaklar, onları görünce korkum ve heyecanım geçecek" dedi.

 

Sanatçı, "50 yılınız nasıl geçti?" sorusuna, "İlk zamanlar amatördüm hatırlamıyorum. 50 sene demiyorum 40 sene diyorum. Amatör dönemleri kapsayan şekilde 50 yıl... Ben artık tarihim" yanıtını verdi. Sağlığıyla ilgili Özer, "Çok iyiyim. İyileştim, daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.


UNUTULMAKTAN NEFRET EDİYORUM
Saygı albümüyle ilgili sanatçı, "Onu yapacağız. Kış aylarında başlayacağız. Sanırım arka arkaya 3-4 albüm olacak" dedi. Özer, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "O konuda çekimserim" diye cevap verdi.


"Unutulmaktan korkuyorum" sözlerinin konuşulmasına sanatçı, "Çok korkuyorum. Unutulmaktan nefret ediyorum. Kim olursa olsun unutulmak acı bir şey. Z kuşağıyla birlikte olmak istiyordum. Şükür olsun oldu. Onların hepsi tanıyor. Çok farklı müzikler dinliyorlar çoğu bizi bilmiyor. Beni biliyorlar ama o yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

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