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Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

Rahmetli Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

Selvi Ürek, "Ben ve kızım süreci atlatamadık. Evin bir köşesini ödüllerini ve fotoğraflarını koydum. Her gün ağlıyorum. Daha Fatih hastayken asılsız haberler çıktı. 'Yok evler ve mücevherler bölündü' diye haberler çıktı. Takıları vardı bir kısmı satıldı. Almak isteyen kardeşleri hatıra olarak aldı. Eşyalarını isteyen kardeşler aldı. Seyrantepe'deki evindeki eşyaları Ataşehir'deki evine taşıdık. Fatih'in başka yerde depoları var. Onlarca kıyafet ve ayakkabıları çıktı. Herhalde 500 ayakkabısı bulunuyor. Bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderdim. Satıp eğitime bağışlayacağız. Biraz da hayvanlar için bağışlamak istiyoruz. Derin Mermerci'yi arayıp gece yapıp, bağışlayacağız. Evinde çok kırtasiye malzemeleri çıktı. Onları bir okula bağışladım. Evinden çok fazla deterjan çıktı, bir sene yetecek kadar. Moda geçmişi vardı. Kıyafet çizerdi. Onları kendi kendine yaşatmış" diyerek, kardeşinden hatıra olarak aldığı bilekliği gösterdi. Ürek'in borçları olduğu iddialarına ablası, "Çok maddi birikimi yokmuş. Sadece poliçeleri yaptırmış. Onlarla ilgili biraz sıkıntımız var. Dava olacak sanırım. Vergi borçları var. Bankalara kredi borcu varmış. Borçların büyük kısmını kendi kaynaklarıyla ödedik. Çok az miktar kaldı onu da hallediyoruz. Kardeşler arasında sıkıntı yok" açıklamasını yaptı. Bodrum'daki eviyle ilgili Ürek, "Borçlarını temizledikten ve eğitime de katkılardan sonra evi satıp kardeşlerine kendilerine 'Ev alacağız birer tane' diyen var. Ama aramızda sorun yok" açıklamasını yaptı.

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi
SÜRPRİZ ALBÜM
Fatih Ürek'in kendi sesinden yayınlanmamış şarkısınıın çıkmasına Selvi Ürek, "Şarkı çıktı. Fatih o şarkıyı öylesine okumuş. Geliri müzik okuluna bağışlanacak. 20 alaturka şarkı seçmiş. Tarkan, Hande Yener ve Sibel Can'la düet yapmak istemiş. Notta bırakmış, evde okudum. Anı kalmasını istemiş dostlarıyla.... İnşallah alaturka hayalini gerçekleştirebilirim. Bazılarını stüdyoda okumuş bazılarını evde okumuş. İlk defa duyacak sanatçılar, kimseye söylememiş" açıklamasını yaptı.

 Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi

NİHAT DOĞAN'A DAVA AÇACAĞIM
Nihat Doğan'ın Fatih Ürek'li merhum Naim Gölleroğlu'yla anısını anlatmasıyla gündem olmasına Selvi Ürek, "Biz Erzurumluyuz. Hem anneme, hem babama hem Fatih'e hakaret etmiş. Naim Hoca din alemiydi. Fatih ve İbrahim Erkal böyle diyaloğa girmedi. Erzurum'a gitmedi ve bir şey istemedi. Nihat Doğan'ın özrünü kabul etmiyorum. Hakaret etti bize... Daha öncede hakaret etti. Mahkemeye vereceğiz. Erzurumlara kızgınım, Fatih'in adı geçmiyor. Orada Fatih'e hakaret ediliyor. Fatih'e hakaret edilebilir ve ailesine yapılabilir noktasına getirmişler. Erzurumluları bu anlamda reddediyorum. Nihat'la da muhatap olmayacağım" dedi.

 

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