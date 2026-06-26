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Kadir İnanır hayatını kaybetti

Kadir İnanır hayatını kaybetti

Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır (77) hayatını kaybetti.

 Kadir İnanır hayatını kaybetti


14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra entübe edilen sanatçı, vefat etti.

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