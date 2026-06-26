 Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır (77) hayatını kaybetti.



14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra entübe edilen sanatçı, vefat etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.