 Sakiler, memleketi Bergama'da coşkuyla karşılandı

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Bergama Uluslararası Bergama Kermesi, bu kez Bergama'nın yetiştirdiği değerli sanatçılarla unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Solistliğini Bergamalı Hasan Gözetlik'in yaptığı Sakiler grubu, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce müzikseverle buluşarak kermes tarihine geçecek konserlerden birine imza attı.



2020 yılında Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan tarafından kurulan Sakiler, kısa sürede Türkiye'nin en çok dinlenen müzik grupları arasına girmeyi başardı. Özellikle "Dünyadan Uzak" yorumuyla geniş kitlelere ulaşan grup, ardından seslendirdiği eserlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşarak müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Ancak bu konseri diğerlerinden ayıran en anlamlı ayrıntı, grubun solisti Hasan Gözetlik'in kendi memleketi Bergama'da sahne alması oldu.

Meydanı dolduran binlerce vatandaş, hemşehrilerini büyük bir coşkuyla karşılarken şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin en duygusal anı ise Bergama'nın yetiştirdiği usta klarnet sanatçısı Altan Gözetlik'in sahneye davet edilmesiyle yaşandı. Baba ve oğlun aynı sahnede müzik yapması, izleyenlerden uzun süre alkış aldı.



Bergama'nın iki önemli müzisyeninin aynı sahneyi paylaşması, kermesin hafızalara kazınan görüntüleri arasında yerini aldı. Konser sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama'nın yetiştirdiği sanatçılarla gurur duyduklarını belirterek şu mesajı verdi: "Hasan Gözetlik ve Sakiler'i kendi memleketlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bergama, sanatın ve kültürün kentidir. Bundan sonraki kermeslerde de Bergama'nın yetiştirdiği yerel sanatçılarımıza çok daha fazla sahip çıkacak, onları hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."



Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişinin alkışları arasında sona eren konser, 90. Uluslararası Bergama Kermesi'nin en unutulmaz gecelerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Memleketinde sahneye çıkan Hasan Gözetlik ve Sakiler, müzikseverlere yalnızca bir konser değil, Bergama'nın yetiştirdiği değerlere duyulan vefanın da en güzel örneklerinden birini yaşattı.

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