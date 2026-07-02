 Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş yeni şarkısı 'Eller Yukarı Teslim Ol' için kamera karşısına geçti.

"Kariyerim boyunca ilk defa heyecanlandığım şarkıdır" dediği 'Eller Yukarı Teslim Ol' şarkısında Serttaş'a klibinde 14 dansçı eşlik etti. Klip öncesi dansçılardan kısa bir süre dans dersi alan Bülent Serttaş'ın klibini yönetmen Erkan Nas çekti.

Bülent Serttaş, Söz ve Müziği Seval Aral’a ait olan 'Eller Yukarı Teslim Ol' şarkısının klip çekimi 8 saat sürdü. Serttaş, "Hayata her zaman pozitif bakan biri olarak şarkımda da pozitif enerji ile herkese neşe ve mutluluk vereceğimi düşünüyorum. Bu şarkı klipsiz olamazdı. Ben çekerken de eğlendim sağolsun dansçı arkadaşlarla bayağı bir göbek attık. Umarım klibi izleyip, şarkının ulaştığı herkes bizim gibi eğlenir" diye konuştu.

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