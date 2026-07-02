  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş yeni şarkısı 'Eller Yukarı Teslim Ol' için kamera karşısına geçti.

 Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

"Kariyerim boyunca ilk defa heyecanlandığım şarkıdır" dediği 'Eller Yukarı Teslim Ol' şarkısında Serttaş'a klibinde 14 dansçı eşlik etti. Klip öncesi dansçılardan kısa bir süre dans dersi alan Bülent Serttaş'ın klibini yönetmen Erkan Nas çekti.

 Bülent Serttaş klip için kamera karşısına geçti

Bülent Serttaş, Söz ve Müziği Seval Aral’a ait olan 'Eller Yukarı Teslim Ol' şarkısının klip çekimi 8 saat sürdü. Serttaş, "Hayata her zaman pozitif bakan biri olarak şarkımda da pozitif enerji ile herkese neşe ve mutluluk vereceğimi düşünüyorum. Bu şarkı klipsiz olamazdı. Ben çekerken de eğlendim sağolsun dansçı arkadaşlarla bayağı bir göbek attık. Umarım klibi izleyip, şarkının ulaştığı herkes bizim gibi eğlenir" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 222
    SEVDİM
  • 222
    BEĞENDİM
  • 221
    GÜLDÜM
  • 221
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sakiler, memleketi Bergama'da coşkuyla karşılandı
  Magazin

Sakiler, memleketi Bergama'da coşkuyla karşılandı

Zerrin Özer'den yıllar sonra dikkat çeken itiraflar
  Magazin

Zerrin Özer'den yıllar sonra dikkat çeken itiraflar

Bedia Akartürk'ten müzik ziyafeti
  Magazin

Bedia Akartürk'ten müzik ziyafeti

Ünlülere buluşturan açılış
  Magazin

Ünlülere buluşturan açılış

Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans
  Magazin

Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Dubai’de duygu dolu sürpriz
  Magazin

Dubai’de duygu dolu sürpriz