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Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Aslı Bekiroğlu'nun yakında YouTube'da izleyiciyle buluşacak programı ‘Olmasaydım Ne Olurdum?"un ilk konuklarından biri oyuncu Elit Andaç Çam oldu.

  Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Samimi anların yaşandığı programda Çam, çocukluk hayallerinden, sahne deneyimlerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Çocukluğundaki en büyük hayallerden birinin Britney Spears gibi bir süperstar olmak olduğunu söyleyen Çam, "Sesim hiç beğenilmedi. Dolayısıyla bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ama neden olmasın? Kötü oyuncular oyunculuk yapıyorsa ben de kötü sesimle şarkıcılık yapabilirim diye düşünüyorum. İddialı değilim." ifadelerini kullandı.

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı
BELKİ BİR GÜN HARBİYE'DE DE ŞARKI SÖYLERİM
Bugüne kadar iki kez sahneye çıktığını belirten oyuncu, "Birinde tiyatronun yardım gecesinde rap söyledim, diğerinde ise Foolish Casanova'yı seslendirdim. Belki bir gün Harbiye'de de söylerim." diyerek esprili bir çıkış yaptı.

  Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

Program öncesindeki provalarda Nil Karaibrahimgil'in "Rüzgâr" şarkısını seslendiren Çam, performansıyla stüdyodakilerden tam not aldı.

  Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

"Sesinizin kötü olduğuna nereden kapıldınız?" sorusuna ise gülümseyerek, "Arkadaşlarım öyle diyordu." yanıtını verdi.

  Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı


Programda söz alan Aslı Bekiroğlu da oyuncu olmasaydı hangi mesleği seçmek istediğini anlattı. Hayvanlara olan sevgisini dile getiren Bekiroğlu, "Büyük ihtimalle hayvanlarla ilgili bir iş yapardım. Veteriner olurdum." dedi.

Elit Andaç Çam’dan sürpriz itiraf: Çocukluk hayalim Britney Spears gibi bir süperstar olmaktı

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