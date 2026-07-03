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Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

Yönetmen Kamil Çetin'in oğlu 'Tibo' ilk şarkısı 'Phorche'yi' sosyal medya ve YouTube kanallarında yayına aldı.

 Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

Türkçe ve Fransızca sözlerin yer aldığı şarkıyı kliplendiren Tibo (Thibaut Alp Çetin) müzik serüveninde emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

 Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı


Şarkının klibini de kendisi yöneten Tibo yakın gelecekte diğer yeni şarkılarını yayınlayacak.

Ünlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkıÜnlü yönetmen Kamil Çetin'in oğlu Tibo'dan Fransızca Türkçe şarkı

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