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Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu

Hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına (fast food) karşı alternatif olarak geleneksel ve yerel yemekler artık daha popüler. İşlenmiş gıdalardan oluşan fast food ürünler içeriğinde yüksek oranda sodyum, doymuş ve trans yağlar, rafine tahıllar, basit karbonhidratlar ve şekere ek olarak yapay koruyucular bulundurur.

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu
Bu nedenle fast food ürünler sağlık açısından olumsuz birçok etkiyi de beraberinde getirir. Fast food yiyeceklerin yüksek kalori içeriğine rağmen besin değerleri de oldukça düşüktür.

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu

Bunun sonucunda bilişsel işlevlerde gerileme, hafıza ve öğrenme bozuklukları meydana gelebilir. Aynı zamanda aşırı fast food tüketimi alzheimer ve demans gibi hastalıkların oluşmasında da etkilidir.


Türk insanı artık fast food yiyecekler yerine ev yemeklerini tercih etmeye başladı. 30 yıldır fast food yiyeceklere karşı duran Ali Baba Esnaf Lokantası Osmanlı Mutfağını günümüze taşıyarak çocuklara ve gençlere de Türk yemeklerini sevdirmeyi başardı.

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu
FAST FOOD’A KARŞI OTANTİK TÜRK YEMEKLERİ
45 yıllık deneyime sahip Mengen Şef Ramazan usta ve ekibi tarafından saray mutfağının eşsiz yemek ve tatlılarını İstanbul halkı ile buluşturuyor.

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu
Ali Baba Esnaf Lokantası’nın sahibi Ali Durucan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Osmanlı saray mutfağından Anadolu'nun
bereketli sofralarına, Ege'nin zarif lezzetlerini tek bir adreste buluşturduk. Bizim mutfağımızın çeşidi ve tadına hiçbir ülkenin lezzeti yetişemez. Fast food yiyeceklere karşı yıllarca direndik ve emeğimizin karşılığını aldık. İstanbul’un Üsküdar İlçesinde bulunan lokantamızda 45 çeşit yemeğimiz, tatlılarımız ve içeceklerimizle her gün müşterilerimize saray mutfağının yanı sıra yöresel yemeklerimizi İstanbul halkının yanı sıra turistlerle de buluşturuyoruz.

Saray mutfağı Ali Baba lokantasında buluştu
Yemeklerimizin ve tatlılarımızın her malzemesi özenle seçilerek en taze şekilde müşterilerimizin beğenisine sunuluyor. Bizim için her şeyden önemlisi halk sağlığı”

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