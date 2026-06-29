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Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi

Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum Merkez'de bulunan Nado Live'daki sahnesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi

Yeni açılan sahnesiyle ilgili heyecanını dile getiren Çıtak, uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi
"Uzun zamandır böyle bir hayalim vardı. Artık kendi yerimde, kendi sahneme çıkıyorum. Her hafta birbirinden ünlü isimleri burada ağırlayacağız." diyen başarılı şarkıcı, Nado Live'da müzikseverlerle buluşacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi
Son dönemde müzik dünyasında sıkça konuşulan yapay zekâ ile hazırlanan şarkılar hakkında da görüşlerini paylaşan Çıtak, bu konuda kendi çizgisinden ödün vermeyeceğini belirterek, "Benim yapay zekâyla aram yok. Şarkılarımı kendim yazıp kendim söylüyorum. Bildiğim tarzda devam ediyorum." dedi.

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi
Basın mensuplarının "En büyük hayaliniz nedir?" sorusunu da içtenlikle yanıtlayan Çıtak, çocukluk hayalini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "En büyük hayalim Tarkan'la düet yapmak. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir isim. Bir gün onunla aynı sahneyi paylaşmayı ve birlikte şarkı söylemeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi
Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak, yaz sezonu boyunca hem kendi sahnesinde dinleyicileriyle buluşacağını hem de birbirinden ünlü konuk sanatçıları ağırlayacağını söyledi.

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