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Tan Taşçı iyiliğe kanat açtı

Tan Taşçı iyiliğe kanat açtı

Tan Taşçı iyiliğe kanat açtı

 Tan Taşçı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Çarşı Kadın Grubu'nun hayata geçirdiği ‘İyiliğe Kanat Aç’ projesine destek verdi.

 Tan Taşçı iyiliğe kanat açtı

1 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek olan sanatçı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar sınıfları kurulması için bağış çağrısı yaptı. Tan Taşçı “Bugün Türkiye'nin birçok yerinde çocuklar teknolojiye erişimde zorluk yaşıyor. Oysa bir tablet ya da bilgisayar, onların eğitim yolculuğunda büyük bir fark yaratabilir. 1 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek konserimde, sıfır ya da kullanıma uygun 2 yaşını geçmemiş tablet ve bilgisayarlarınızı Stadyum Kartal Yuvası girişinde yer alacak bağış noktasına teslim edebilirsiniz” dedi.

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