 Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat’a Wimbledon’da sürpriz buluşma!

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon’da sürpriz bir karşılaşma yaşandı. Başarılı oyuncular Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat, Güney Kore’nin dünyaca ünlü oyuncusu ve 2PM grubunun yıldızı Ok Taec-yeon ile aynı karede buluştu.

All England Club’da gerçekleşen buluşmada üçlü, Wimbledon’ın simge noktalarından birinde objektiflere poz verdi. Açık tonlardaki şık kombinleriyle dikkat çeken Elçin, Bayat ve Taecyeon’un fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Uluslararası yıldızların bir araya geldiği Wimbledon, bu yıl da tenis heyecanının yanı sıra ünlü isimlerin buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Turnuvada Novak Djokovic, Aryna Sabalenka ve Naomi Osaka gibi dünya yıldızları da korta çıkarken, organizasyon yine spor ve magazin dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

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