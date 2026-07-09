 Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

Ankara’nın başarılı avukatlarından Kozan Umut Öztürk ve Rana Kaynar, Ankara Günay’da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.



Siyaset, hukuk ve iş dünyasından çok sayıda ismin ilgi gösterdiği düğünde, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Ailelerin, dostların ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, unutulmaz anlara sahne oldu.

Şıklığın ve zarafetin ön planda olduğu gecede davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, düğün boyunca renkli ve duygusal anlar yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Kozan Umut Öztürk ve Rana Kaynar çiftine tebriklerini ileterek bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.



Ankara sosyal hayatının dikkat çeken organizasyonları arasında yer alan düğün, davetlilerden tam not aldı. Genç çift, sevdiklerinin iyi dilekleri eşliğinde yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.