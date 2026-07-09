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Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

Ankara’nın başarılı avukatlarından Kozan Umut Öztürk ve Rana Kaynar, Ankara Günay’da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler
Siyaset, hukuk ve iş dünyasından çok sayıda ismin ilgi gösterdiği düğünde, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Ailelerin, dostların ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, unutulmaz anlara sahne oldu.

 Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

Şıklığın ve zarafetin ön planda olduğu gecede davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, düğün boyunca renkli ve duygusal anlar yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Kozan Umut Öztürk ve Rana Kaynar çiftine tebriklerini ileterek bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler
Ankara sosyal hayatının dikkat çeken organizasyonları arasında yer alan düğün, davetlilerden tam not aldı. Genç çift, sevdiklerinin iyi dilekleri eşliğinde yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Ankara’da mutluluğa “Evet” dediler

 

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