 Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun sunumuyla yakında izleyiciyle buluşacak "Olmasaydım Ne Olurdum" programının yeni bölümüne komedyen Sergen Deveci konuk oldu.



Programda, oyuncu olmasaydı çocukluk hayalinin seyislik olduğunu söyleyen Deveci’nin bu hayali ekip tarafından bir günlüğüne gerçeğe dönüştürüldü. Ancak ahırdaki ilk deneyim, ünlü komedyen için beklediğinden çok daha zorlu geçti.

Ahırdaki yoğun kokudan etkilenen Deveci, bir süre sonra mide bulantısı yaşayarak istifra etti ve kendisini güçlükle dışarı attı.



Yaşadığı şaşkınlığı, "Gelirken çok hevesliydim. Niye böyle oldu anlamadım. Seyis deyince aklıma at beslemek geliyordu, tezek temizleyeceğimi bilmiyordum. Galiba ben hayallerimi karıştırmışım. Aslında jokey olmak istiyormuşum. Ama toparlayacağım." sözleriyle dile getirdi.

Yaşadığı zor anlara rağmen görevini tamamlayan Deveci, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Öte yandan programın sunucusu Aslı Bekiroğlu da ayağındaki rahatsızlığa rağmen çekimleri sürdürdü. Bekiroğlu, çocukluğunun köyde geçtiğini belirterek, "Ben köyde büyüdüğüm için bu işlere alışığım. İnek bile sağdım. Köy hayatında yapılacak her işi yaptım." ifadelerini kullandı.

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