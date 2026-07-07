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Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun sunumuyla yakında izleyiciyle buluşacak "Olmasaydım Ne Olurdum" programının yeni bölümüne komedyen Sergen Deveci konuk oldu.

 Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!


Programda, oyuncu olmasaydı çocukluk hayalinin seyislik olduğunu söyleyen Deveci’nin bu hayali ekip tarafından bir günlüğüne gerçeğe dönüştürüldü. Ancak ahırdaki ilk deneyim, ünlü komedyen için beklediğinden çok daha zorlu geçti.

 Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Ahırdaki yoğun kokudan etkilenen Deveci, bir süre sonra mide bulantısı yaşayarak istifra etti ve kendisini güçlükle dışarı attı.

Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!
Yaşadığı şaşkınlığı, "Gelirken çok hevesliydim. Niye böyle oldu anlamadım. Seyis deyince aklıma at beslemek geliyordu, tezek temizleyeceğimi bilmiyordum. Galiba ben hayallerimi karıştırmışım. Aslında jokey olmak istiyormuşum. Ama toparlayacağım." sözleriyle dile getirdi.

 Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Yaşadığı zor anlara rağmen görevini tamamlayan Deveci, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

 Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

Öte yandan programın sunucusu Aslı Bekiroğlu da ayağındaki rahatsızlığa rağmen çekimleri sürdürdü. Bekiroğlu, çocukluğunun köyde geçtiğini belirterek, "Ben köyde büyüdüğüm için bu işlere alışığım. İnek bile sağdım. Köy hayatında yapılacak her işi yaptım." ifadelerini kullandı.

Sergen Deveci’nin seyislik hayali kısa sürdü!

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