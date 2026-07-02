 Kerem Bürsin: Futbolun coşkusunu çok seviyorum

Kerem Bürsin, futbol sevgisini LEGO tutkusuyla birleştirdi. Dünya Kupası'nı yakından takip eden oyuncu, 2 bin 800'den fazla parçadan oluşan ve yapımı sekiz saati bulan LEGO® Editions FIFA Dünya Kupası Resmi Kupa seti ile kamera karşısına geçti.

Duygularını paylaşan Bürsin, "Futbolun coşkusunu çok seviyorum. 2026 FIFA Dünya Kupası da tüm dünyayı bir araya getiren, herkesi oyunda birleştiren kültürel bir buluşma. Önemi olan, taraftarların da kendini bu kültürün bir parçası gibi hissetmesi. LEGO setleri, benim çocukluğumdan beri tutkum. Evimde bir LEGO odası var. İki tutkumu bir araya getirmek harika bir deneyimdi. Herkesin peşinde olduğu bu kupanın LEGO modelini yaparak, kendimi bu turnuvanın bir parçası gibi hissettim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.