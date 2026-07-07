 Kobra Murat Bodrum'da sahne aldı

Bodrum Türkbükü’nün gözde eğlence mekanlarından Dürdane 1901, her yaz olduğu gibi bu sezon da iddialı bir açılışla dikkat çekiyor.



Mekân, özellikle hanımların büyük ilgi gösterdiği renkli sahne performanslarıyla tanınan Kobra Murat ile anlaşarak yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Ünlü sanatçı, her pazar sahne alacak; yoğun ilgiye göre ilerleyen haftalarda sahne sayısının artırılması da planlanıyor. Sezonun ilk gecesinde enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Kobra Murat, “Buraya geldiğimde gençleşiyorum. Her pazar burada olup insanların en özel anlarını birlikte paylaşacağız” sözleriyle heyecanını dile getirdi.



Sahne öncesi samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, Bodrum’a olan sevgisini “Türkiye’miz bir cennet, Bodrum’da olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ederken, hayatına dair çarpıcı detaylar da paylaştı. Yakın zamanda Tan Taşçı ve Demet Akalın ile düet hazırlığında olduğunu söyleyen Kobra Murat, yıllar içinde biriktirdiği kostümler, ödüller ve anılarıyla ileride kendi müzesini kurmak istediğini belirtti. Dürdane 1901’de sezon boyunca unutulmaz gecelere imza atacaklarını vurgulayan sanatçı, “Bu sezon her şey çok güzel geçecek” diyerek Bodrum gecelerine iddialı bir mesaj verdi.

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