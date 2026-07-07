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Hatay'ın kadim lezzetleri İstanbul'a taşındı

Hatay'ın kadim lezzetleri İstanbul'a taşındı

Hatay'ın kadim lezzetleri İstanbul'a taşındı

Genç girişimci Meltem Meral, Hatay'ın köklü mutfak kültürünü ve doğal ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan ‘Meltem'in Evi Hatay Doğal Ürünleri’ Rixos Tersane İstanbul Farmers Market'te ziyaretçileriyle buluşturdu.

 Hatay'ın kadim lezzetleri İstanbul'a taşındı

Depremin ardından kurduğu markasıyla üretmeye devam eden kadın girişimci Meltem Meral, Hataylı kadın üreticilerle birlikte hazırlanan natürel sızma zeytinyağı, nar ekşisi, Halhalı zeytini, zahter, sürk, salça ve reçelleri ziyaretçilerle buluştururken, Hatay'ın binlerce yıllık lezzet kültürünü ve üretim geleneğini de anlatıyor.

 Hatay'ın kadim lezzetleri İstanbul'a taşındı

"Gastronomi, bir toplumun hafızasıdır." diyen Meral, kadın emeğini destekleyerek Hatay'ın kültürel mirasını gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.

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