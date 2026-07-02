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Ünlülere buluşturan açılış

Ünlülere buluşturan açılış

Ünlülere buluşturan açılış

Demet Akbağ, Fulya Terim, Helin Elveren, Celil Nalçakan, Şükrü Özyıldız ve Levent Kızıl gibi isimler Bodrum'daki mekan açılışına katıldı.

Ünlülere buluşturan açılış
Ünlü isimler, etkinlikteki tarzlarıyla dikkat çekti. Yaz kombinleriyle ilgi gören ünlü isimler, şef Türev Uludağ liderliğinde hayata geçirilen Tam Ocakbaşı'nın açılışında boy gösterdi.

 Ünlülere buluşturan açılış

Lezzet yolculuğunu İstanbul'dan Ege'ye taşıyan mekanın açılışında ünlü isimler, hasret de giderdi.

 Ünlülere buluşturan açılış

Yalıkavak'taki organizasyonda Türev Uludağ misafirlerle tek tek ilgilendi.

 

‘Taşacak Bu Deniz’ ile ilgili Celil Nalçakan, “Hepsini tanıyorum ve kardeşlerim. Bir projeye sonradan dahil olmakta zor” dedi. Programı olduğunu söyleyen oyuncu, “Burada programımız vardı. Türev kardeşim mekan açınca hayırlı olsuna geldim” diye konuştu.

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