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Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

Son dönemde seslendirdiği “Ateşe Attın Beni” ve “Kaybolan Yıllar” yorumlarıyla dikkat çeken Aylince, bu kez Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarından *Çakkıdı’yı yeniden yorumladı.

 Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan, yıllar önce Kenan Doğulu’nun yorumuyla hafızalara kazınan şarkı, Aylince’nin yorumu ve modern düzenlemesiyle müzikseverlerle buluştu.

 Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

20 YIL ÖNCE DANS EDİYORDU, ŞİMDİ SÖYLÜYOR
Yaklaşık 20 yıl önce “Çakkıdı” ile dans edip eğlenen Aylince, bugün aynı şarkıyı kendi yorumuyla seslendirmenin heyecanını yaşıyor.

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!
“2006 yılında bu şarkıyla dans edip eğlenirken, yıllar sonra aynı eseri seslendireceğimi hiç düşünmezdim.” diyen Aylince, “Kenan Doğulu Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri. ‘Çakkıdı’yı benim yorumumla dinlediğinde ne düşüneceğini gerçekten merak ediyorum. Bir gün onunla aynı sahneyi paylaşmak, hatta düet yapmak benim için büyük mutluluk olur. Umarım bir gün bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı bulurum.” ifadelerini kullandı.

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!
Yeni dönemde Türkiye’de de daha aktif olmak istediğini belirten Aylince, “Kendi ülkemde sesimle var olmak, dinleyicilerle daha fazla buluşmak ve arkamda yıllarca dinlenecek şarkılar bırakmak istiyorum.” dedi.

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!
Aylince’nin yorumuyla yeniden hayat bulan “Çakkıdı”, Selçuk Şahin’in düzenlemesiyle günümüz müzikal anlayışına uyarlanırken, mix ve mastering çalışmaları İbrahim Küçükoğlu tarafından gerçekleştirildi. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturdu.

Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

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