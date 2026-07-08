 Aylince’den Çakkıdı'ya yeni yorum!

Son dönemde seslendirdiği “Ateşe Attın Beni” ve “Kaybolan Yıllar” yorumlarıyla dikkat çeken Aylince, bu kez Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarından *Çakkıdı’yı yeniden yorumladı.

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan, yıllar önce Kenan Doğulu’nun yorumuyla hafızalara kazınan şarkı, Aylince’nin yorumu ve modern düzenlemesiyle müzikseverlerle buluştu.

20 YIL ÖNCE DANS EDİYORDU, ŞİMDİ SÖYLÜYOR

Yaklaşık 20 yıl önce “Çakkıdı” ile dans edip eğlenen Aylince, bugün aynı şarkıyı kendi yorumuyla seslendirmenin heyecanını yaşıyor.



“2006 yılında bu şarkıyla dans edip eğlenirken, yıllar sonra aynı eseri seslendireceğimi hiç düşünmezdim.” diyen Aylince, “Kenan Doğulu Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri. ‘Çakkıdı’yı benim yorumumla dinlediğinde ne düşüneceğini gerçekten merak ediyorum. Bir gün onunla aynı sahneyi paylaşmak, hatta düet yapmak benim için büyük mutluluk olur. Umarım bir gün bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı bulurum.” ifadelerini kullandı.



Yeni dönemde Türkiye’de de daha aktif olmak istediğini belirten Aylince, “Kendi ülkemde sesimle var olmak, dinleyicilerle daha fazla buluşmak ve arkamda yıllarca dinlenecek şarkılar bırakmak istiyorum.” dedi.



Aylince’nin yorumuyla yeniden hayat bulan “Çakkıdı”, Selçuk Şahin’in düzenlemesiyle günümüz müzikal anlayışına uyarlanırken, mix ve mastering çalışmaları İbrahim Küçükoğlu tarafından gerçekleştirildi. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturdu.

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