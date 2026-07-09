 Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Gazeteci Buket Aydın, milyonluk saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Aydın’ın Richard Mille marka saatinin değerinin yaklaşık 17 milyon TL olduğu öğrenildi. Aydın, saatleriyle sık sık gündeme geliyor.

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