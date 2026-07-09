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Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Gazeteci Buket Aydın, milyonluk saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

 Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

Aydın’ın Richard Mille marka saatinin değerinin yaklaşık 17 milyon TL olduğu öğrenildi. Aydın, saatleriyle sık sık gündeme geliyor.

Buket Aydın'ın milyonluk saati dikkat çekti

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