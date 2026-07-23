 Aslı Şen kitap çıkaracağını söyledi

Aslı Şen, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Sosyetik isim, "Markam büyüdü... Artık bütün zincir marketlerde var. Sektörde ilk üçteyiz. 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. 70 ürün var. Aşkla yaptığım için yorulmuyorum. Gençlere de, 'Ya sevdiğin işi yap, ya da yaptığın işe aşık ol' diye sesleniyorum. Hafta içi çalışıyoruz hafta sonu çocukların yanı Bodrum..." dedi.

Yeni kitap çıkardığını belirten Şen, "İsmi 'Ne Gerek Var'... Eylülde çıkacak. Biraz kendi hayatım biraz kişisel gelişim... Yapamadıklarımı anlattığım kitap... Yapamadıklarımla buraya geldim. Beni dinleyen kadınlar düşerek ve kaybederek bir şeyden vazgeçmesinler" dedi.

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