HorecaDepot’tan küresel pazar hamlesi

Küresel boyutta 70 milyar doları aşan ticari mobilya pazarında, proje bazlı büyümesini sürdüren Belçika merkezli HorecaDepot, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Victory of Democracy” organizasyonunun sahne mobilyaları tedarikçisi oldu.

Dünyada otel, restoran, kafe ve kurumsal konsept alanlarına yönelik projelerin ivme kazanmasıyla birlikte, ticari mobilya segmentinde özel tasarım ve proje bazlı tedarik ihtiyacı öne çıkıyor. Avrupa pazarında HoReCa ve kurumsal projelere sunduğu mimari çözümlerle öne çıkan HorecaDepot, uluslararası referans portföyüne kamu kanadından prestijli bir organizasyonu daha dahil etti. Şirket, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğindeki etkinlik için konsept odaklı sahne koltukları ve sehpaların tedariğini üstlendi.

Ticari Mobilyada Proje Büyüklüğü Yükselişte

Sektör analizlerine göre; konaklama, yeme-içme ve kurumsal etkinlik alanlarındaki dönüşümle birlikte küresel ticari mobilya pazarının yıllık ortalama %3-5 bandında büyümesi bekleniyor. B2B ve proje bazlı mobilya tedariği ise sektörel büyümenin ana itici güçlerinden biri konumunda yer alıyor. Uluslararası ölçekteki bu dinamikleri değerlendiren HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası standartlarda kaliteli ve profesyonel mobilya çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bu anlamlı organizasyonda tercih edilmek, şirketimiz adına önemli bir gurur ve sorumluluktur." Tanrıkulu, organizasyona öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İletişim Başkanlığı’na ve emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini sundu.

Avrupa’dan Küresel Pazara Proje Ağı

Merkezi Belçika’da bulunan HorecaDepot; Avrupa pazarının yanı sıra farklı coğrafyalardaki otel, restoran, kafe, kamu kurumları, spor kulüpleri ve kurumsal yapılara profesyonel mobilya tedariği sağlıyor. Kalite, güven ve sürdürülebilir hizmet prensibiyle hareket eden şirket, proje odaklı çözümleriyle uluslararası pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

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