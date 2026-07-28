 M Lisa'dan yeni tekli

Milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ellerim Boş, Araba ve Salına Salına ile dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşan, Spotify’da liste kapaklarında yer alan M Lisa, şimdi enerjisini Tatlı Bela ile bir üst seviyeye taşıyor.

Sanatçının yaz ruhunu yansıtan yeni teklisi; hareketli altyapısı, akılda kalan melodisi ve güçlü vokaliyle sezonun en iddialı şarkıları arasında yer almaya aday.





Sözü, bestesi M Lisa imzası taşıyan Tatlı Bela, sanatçının üretim gücünü bir kez daha ortaya koyarken, dinleyicilere yüksek enerjili ve tekrar dinleme isteği uyandıran bir yaz hiti sunuyor.



Şarkının prodüktör koltuğunda Salına Salına' nın prodüktörlüğünü yapan Ard yapmaktadır.



M Lisa’nın kendine özgü tarzını modern pop dokunuşlarıyla buluşturan Tatlı Bela, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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