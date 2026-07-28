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M Lisa'dan yeni tekli

M Lisa'dan yeni tekli

M Lisa'dan yeni tekli

Milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ellerim Boş, Araba ve Salına Salına ile dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşan, Spotify’da liste kapaklarında yer alan M Lisa, şimdi enerjisini Tatlı Bela ile bir üst seviyeye taşıyor.

 M Lisa'dan yeni tekli

Sanatçının yaz ruhunu yansıtan yeni teklisi; hareketli altyapısı, akılda kalan melodisi ve güçlü vokaliyle sezonun en iddialı şarkıları arasında yer almaya aday.

M Lisa'dan yeni tekli

Sözü, bestesi M Lisa imzası taşıyan Tatlı Bela, sanatçının üretim gücünü bir kez daha ortaya koyarken, dinleyicilere yüksek enerjili ve tekrar dinleme isteği uyandıran bir yaz hiti sunuyor.

M Lisa'dan yeni tekli
Şarkının prodüktör koltuğunda Salına Salına' nın prodüktörlüğünü yapan Ard yapmaktadır.

M Lisa’nın kendine özgü tarzını modern pop dokunuşlarıyla buluşturan Tatlı Bela, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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