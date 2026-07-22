 Kazdağları'nda samimiyetin ve doğallığın adresi 1774 Termal Butik Otel

RÖPORTAJ: ERCAN KARACA

Balıkesİr'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi, şifalı termal suları, Kazdağları'nın eteklerindeki eşsiz doğası ve temiz havasıyla yılın dört mevsimi turizme ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip. Ancak bölge turizmcileri, Güre ve Kazdağları'nın yeterince tanıtılamadığına dikkat çekerek, destinasyonun hak ettiği ilgiyi görebilmesi için daha güçlü tanıtım, ulaşım yatırımları ve ortak bir turizm vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğayla iç içe, sakin ve kişiye özel bir tatil deneyimi sunma hedefiyle kurulan 1774 Termal Butik Otel; termal kaynakları, aile sıcaklığındaki hizmet anlayışı, yöresel lezzetleri ve misafirlerine sunduğu deneyimlerle klasik konaklama anlayışının ötesine geçiyor. 1774 Termal Butik Otel, misafirlerine sadece bir oda değil; doğayla buluşabilecekleri, yöresel kültürü yaşayabilecekleri ve kendilerini evlerinde hissedebilecekleri özel bir atmosfer sunuyor. Aile işletmesi olarak hizmet veren otelde, kişiye özel kahvaltı konseptinden doğa aktivitelerine, zeytin hasadından aromaterapi çalışmalarına kadar birçok deneyim misafirlerle buluşturuluyor. İsrafı önleyen sürdürülebilir uygulamaları ve tamamen misafirin konforuna odaklanan hizmet anlayışıyla dikkat çeken 1774 Termal Butik Otel, Kazdağları'nın ruhunu konuklarına yaşatmayı hedefliyor. 1774 Termal Butik Otel sahibi Hasan Demiraslan ile bu muhteşem bölgeyi konuştuk.

Hasan Bey, öncelikle 1774 Termal Butik Otel'i kaç yıl önce kurdunuz?

Hasan Demiraslan: Yaklaşık altı yıl önce bu yola çıktık. Kazdağları'nın eteklerinde, bir tarafımızda eşsiz Ege Denizi, diğer tarafımızda ise Kazdağları'nın muhteşem doğası ve zeytinliklerin içinde yer alan otelimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Amacımız, doğayla iç içe, huzurlu ve kaliteli bir tatil geçirmek isteyen herkese unutulmaz bir deneyim yaşatmak.

Kazdağları'ndaki diğer butik otellerden sizi ayıran en önemli özellik nedir?

Hasan Demiraslan: Bizi farklı kılan en önemli özellik, misafirlerimize sunduğumuz aile sıcaklığıdır. Buraya gelen herkes kendisini adeta memleketine gitmiş, anne ve babasını ziyaret etmiş gibi hissediyor. Misafirlerimizi kapıdan ilk karşıladığımız andan uğurladığımız ana kadar ailemizden biri gibi ağırlıyoruz. Bu samimiyet, misafirlerimizin en çok hissettiği ve takdir ettiği yönümüz.

Misafirleriniz size daha çok internet üzerinden mi ulaşıyor, yoksa tavsiye üzerine mi geliyor?

Hasan Demiraslan: Misafir profilimizin büyük bölümü tavsiye üzerine geliyor. Burada konaklayan misafirlerimiz tekrar tekrar bizi tercih ediyor ve ayrılmadan önce mutlaka yakınlarına tavsiye ediyor. En büyük reklamımız, memnun ayrılan misafirlerimiz.

Sizce butik oteller, insanların Kazdağları'nı keşfetmesinde nasıl bir rol oynuyor?

Hasan Demiraslan: Kazdağları gerçekten çok özel bir coğrafya. Buraya gelen misafirlerimize sadece konaklama hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda onlara bölgeyi keşfetmeleri için rota hazırlıyoruz. Nereleri gezmeleri gerektiğini, hangi koylara gitmelerini, nerede yemek yemelerini ve hangi doğal güzellikleri görmelerini tek tek anlatıyoruz. Böylece misafirlerimiz bölgeyi en verimli şekilde keşfedebiliyor. Bunun yanında aromaterapi bahçemiz bulunuyor. Burada misafirlerimizle birlikte bitki dikimi yapıyoruz. Atölye çalışmalarımız oluyor. Birlikte zeytinyağı sabunu üretiyor, yöresel yemekler hazırlıyor ve akşam aynı sofrada birlikte yiyoruz. Kısacası klasik otel anlayışının ötesinde, deneyim odaklı bir tatil sunuyoruz.



Otelinizin kendi zeytinlikleri de bulunuyor değil mi?

Hasan Demiraslan: Evet. Kendi zeytinliklerimiz var. Zeytin hasadı döneminde misafirlerimizle birlikte sepetlerimizi alıp bahçeye gidiyoruz. Hep birlikte zeytin topluyoruz. Daha sonra otelimizde bulunan geleneksel zeytin kırma düzenekleriyle misafirlerimiz kendi topladıkları zeytinleri kırıyor. Ardından hazırladıkları zeytinleri kavanozlara koyuyor, üzerlerine isimlerini yazıyor ve tatil sonunda evlerine götürüyorlar. Böylece burada yaşadıkları deneyimi evlerine de taşıyorlar. Son yıllarda butik otellerin turizmdeki öneminin arttığını düşünüyor musunuz? Hasan Demiraslan: Kesinlikle düşünüyorum. Günümüzde insanlar kalabalık ve standart hizmet veren tesislerden ziyade daha sakin, daha özel ve kişiye özel hizmet sunan butik otelleri tercih ediyor. Bizde misafirimiz kapıdan içeri girdiği andan itibaren bir personelimiz onunla birebir ilgileniyor. Kahvaltısı tamamen kendi tercihlerine göre hazırlanıyor ve odasının balkonuna servis ediliyor.



Kahvaltı sisteminiz gerçekten dikkat çekici. Bu sistemi biraz anlatır mısınız?

Hasan Demiraslan: Bizim en önemli sloganlarımızdan biri "Afiyet olsun, israf olmasın." Misafirlerimiz girişte kendilerine verdiğimiz kahvaltı formunu dolduruyor. Hangi ürünleri istediklerini tek tek işaretliyorlar. Böylece kim reçel yemiyorsa reçel hazırlanmıyor, kim peynir istemiyorsa peynir gönderilmiyor. Bu tamamen bizim kendi geliştirdiğimiz bir sistem. İlk oteli açtığımızda "Acaba misafirlerimiz bunu nasıl karşılar?" diye düşündük. Ancak zaman içerisinde gördük ki çok doğru bir uygulama olmuş. Çünkü birçok yerde standart kahvaltı tabağı hazırlanıyor veya açık büfe sistemi uygulanıyor. Masaya çok fazla ürün geliyor ve büyük bir kısmı tüketilmeden kalabiliyor. Bizde ise misafirimiz daha kahvaltıya oturmadan ne istediğini belirliyor. Hatta eşler birlikte karar veriyor. "Bunu alalım, buna gerek yok" diyerek gerçekten tüketecekleri ürünleri seçiyorlar. Bu da hem israfı önlüyor hem de bilinçli bir tüketim alışkanlığı oluşturuyor. Açık büfelerde yaşanan ciddi gıda israfını bu sistem sayesinde büyük ölçüde önlüyoruz. Aynı zamanda misafirimiz tamamen kendi damak zevkine göre hazırlanmış özel bir kahvaltı yapıyor. Kahvaltımızın büyük bölümü Balıkesir'e özgü doğal ürünlerden oluşuyor. Reçellerimizin, zeytinlerimizin ve birçok ürünümüzün üretimini kendimiz yapıyoruz. Fabrikasyon ürün kullanmamaya büyük özen gösteriyoruz

Spa konusunda da oldukça farklı bir uygulamanız var.

Hasan Demiraslan: Evet. Spa kullanımını tamamen ailelere özel planlıyoruz. Misafirimiz hangi saat aralığında kullanmak istiyorsa rezervasyon yapıyor ve o saat boyunca spa sadece o aileye ait oluyor. Başka hiç kimse bulunmuyor. Aslında bu fikir tamamen kendi yaşadığımız deneyimlerden ortaya çıktı. Eşimle birlikte farklı termal otellere gittiğimizde ya kadın ve erkek saatleri ayrı oluyordu ya da karma kullanım vardı. Bu durum ailelerin birlikte vakit geçirmesini zorlaştırıyordu. Biz de dedik ki neden ailelerin tamamen kendilerine ait bir spa deneyimi olmasın? İki spa alanımız olduğu için bunu rahatlıkla uygulayabiliyoruz.



Kazdağları'nın eteğinde bulunan bir butik otel olarak doğaya katkı sağlamak adına neler yapıyorsunuz?

Hasan Demiraslan: Doğaya katkı sağlamak bizim için çok önemli. Daha ilk günden itibaren sürdürülebilir bir anlayışla hareket ediyoruz. Öncelikle kahvaltı sistemimizle israfı önlemeye çalışıyoruz. Gereksiz ürün hazırlamıyoruz, sadece misafirimizin istediği ürünleri sunuyoruz. Bunun yanında geri dönüşüm uygulamalarımız var. Ayrıştırma kutularımız bulunuyor. Plastik atıkları ayrı topluyor ve geri dönüşüme gönderiyoruz. Elektrik kullanımında da tasarrufa dikkat ediyoruz.



Bölge aynı zamanda önemli bir gastronomi merkezi. Otelinizde yöresel ürünlere ne kadar önem veriyorsunuz?

Hasan Demiraslan: Çok büyük önem veriyoruz. Kazdağları ve Balıkesir'in en önemli değerlerinden biri zeytinyağıdır. Kendi zeytinyağımızı kullanıyoruz. Çok kaliteli ve özel bir zeytinyağımız var. Sabah kahvaltılarımızda misafirlerimize sunuyoruz. Zeytin hasadı döneminde gelen misafirlerimizi bazen taze zeytinyağı ikramıyla karşılıyoruz. Döneme göre ikramlarımız değişiyor. Kış aylarında kendi topladığımız kekiklerden hazırladığımız doğal kekik çayımızı ikram ediyoruz.



Güre ve Kazdağları bölgesinin turizm açısından daha fazla gelişmesi için neler yapılabilir?

Hasan Demiraslan: Öncelikle Güre'nin termal potansiyelinin daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Güre'nin çok önemli bir avantajı var. Burada termal kaynaklar, deniz ve Kazdağları aynı noktada buluşuyor. Türkiye'de birçok yerde termal tesis var ancak bu kadar farklı doğal güzelliğin bir arada olduğu çok fazla yer yok. Kazdağları'nın soğuk suları, doğal güzellikleri, temiz havası ve tarihi zenginlikleri büyük bir değer.



Kazdağları aynı zamanda tarihi açıdan da çok önemli bir bölge değil mi?

Hasan Demiraslan: Kesinlikle. Kazdağları sadece doğal güzelliklerden ibaret değil. Çok önemli tarihi ve mitolojik değerlere sahip. Yunan mitolojisinde Zeus'un Truva Savaşı'nı izlediği yer olarak bilinir. Bunun yanında Antandros Antik Kenti çok önemli bir değerdir. Roma'nın kuruluş hikâyesinde önemli bir yeri vardır. Bu değerlerin daha fazla tanıtılması, bölgenin turizm potansiyelini çok daha yukarı taşıyacaktır.

Sizce Güre'nin termal yönü biraz geri planda mı kaldı?

Hasan Demiraslan: Evet, bence Güre'nin termal tarafı yeterince bilinmiyor. İnsanlar daha çok Kazdağları'nın doğası ve denizi için geliyor. Oysa termal kaynaklarımız da çok değerli. Bölgenin bu yönü daha fazla tanıtılırsa çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyorum. "Oregano Kafe" adında bir markamız bulunuyor. Hem otelimizde hem de Balıkesir merkezde hizmet veriyor. Oregano, kekiğin Latincedeki karşılığı. Kekik bizim bölgemiz için çok önemli bir değer. Kavurmacılar Köyü de hemen arkamızda bulunuyor. Osmanlı döneminde sarayın kavurmalarının bu bölgeden gitmesi nedeniyle köy bu ismi almış. Buradaki kuzuların lezzetinin önemli nedenlerinden biri de kekikle beslenmeleri. Biz de bu bölgenin değerlerinden biri olan kekiği markamızda yaşatmak istedik.

Kazdağları'na gelen misafirlerinize kış döneminde hangi bölgeleri öneriyorsunuz?

Hasan Demiraslan: Kazdağları'nın özellikle Hanlar bölgesi kışın çok güzel oluyor. Misafirlerimizi doğal güzellikleri görmek, kar keyfi yaşamak için o bölgelere yönlendiriyoruz. Orada kartopu oynayabilir, doğanın içinde güzel zaman geçirebilirler. Kazdağları her mevsim farklı bir deneyim sunuyor.



Son olarak 1774 Termal Butik Otel ve Kazdağları için vermek istediğiniz mesaj nedir?

Hasan Demiraslan: Biz Kazdağları'nı çok seviyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin de bu bölgeyi tanımasını, sevmesini ve doğayla bağ kurmasını istiyoruz. Bizim amacımız sadece bir konaklama hizmeti vermek değil. Misafirlerimize güzel anılar yaşatmak, kendilerini evlerinde hissettirmek ve buradan mutlu ayrılmalarını sağlamak. Kazdağları çok özel bir yer. Doğasıyla, tarihiyle, termal kaynaklarıyla ve insanıyla keşfedilmeyi bekleyen büyük bir değer. Biz de bu değeri misafirlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

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