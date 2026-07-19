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Yoğun temponun ardından Bodrum molası

Yoğun temponun ardından Bodrum molası

Yoğun temponun ardından Bodrum molası

Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle takdir toplayan binicilik dünyasının başarılı ismi Aslı Sipahi, oğlu Osman Kerem Öztürk ile birlikte Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor.

 Yoğun temponun ardından Bodrum molası

 

Yoğun geçen bir dönemin ardından, Osman Kerem Öztürk’ün yurt dışı eğitim programı ve kampları nedeniyle geciken tatil planını hayata geçiren anne-oğul, günlerini Kuum Otel’in gözde beach’inde güneş ve denizin tadını çıkararak geçiriyor.

 Yoğun temponun ardından Bodrum molası

 

Aslı Sipahi ise akşam saatlerinde sosyal hayatın temposuna ayak uydurarak yakın dostlarıyla davetlerde ve özel akşam yemeklerinde boy gösteriyor.

 

 Yoğun temponun ardından Bodrum molası

 Bodrum’un enerjisini hem dinlenerek hem de sosyalleşerek yaşamayı ihmal etmiyor.

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