 Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

Sinem Ünsal’ın oyuncu kardeşi Gizem Ünsal, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Oyuncu, “Bir süredir menajerim yoktu. Menajer görüşmeleri yapıyordum. Biriyle anlaştım, heyecanlıyım. Proje bekliyorum” dedi.

Sokak tarzıyla dikkat çeken Ünsal yazla ilgili, “İstanbul yazı ayrı güzel. Bir Bodrum gibi bir şey yapacağım. Tatil sezonunu yeni açacağım. Yaz insanıyım” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Sinem Ünsal’ın projesi ‘Uzak Şehir’ için oyuncu, “Ozan Akbaba ile güzel ikili oldular. Başka projede yaptılar. Keyifle seyrediyoruz” diye konuştu. Ünsal, “Abla-kardeşin oyuncu olmasının ne gibi avantaj ve dezavantajları var?” sorusuna, “Dezavantaj bazen karıştırıyorlar. Benziyoruz. Avantajları daha büyük. Bir şey olduğu zaman hemen Sinem’i arıyorum” yanıtını verdi.

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