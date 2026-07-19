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Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

Sinem Ünsal’ın oyuncu kardeşi Gizem Ünsal, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

 Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

Oyuncu, “Bir süredir menajerim yoktu. Menajer görüşmeleri yapıyordum. Biriyle anlaştım, heyecanlıyım. Proje bekliyorum” dedi.

 Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

 

Sokak tarzıyla dikkat çeken Ünsal yazla ilgili, “İstanbul yazı ayrı güzel. Bir Bodrum gibi bir şey yapacağım. Tatil sezonunu yeni açacağım. Yaz insanıyım” ifadelerini kullandı.

 Gizem Ünsal’dan proje açıklaması

 

Kardeşi Sinem Ünsal’ın projesi ‘Uzak Şehir’ için oyuncu, “Ozan Akbaba ile güzel ikili oldular. Başka projede yaptılar. Keyifle seyrediyoruz” diye konuştu. Ünsal, “Abla-kardeşin oyuncu olmasının ne gibi avantaj ve dezavantajları var?” sorusuna, “Dezavantaj bazen karıştırıyorlar. Benziyoruz. Avantajları daha büyük. Bir şey olduğu zaman hemen Sinem’i arıyorum” yanıtını verdi. 

 

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