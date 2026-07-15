 Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu, ilk kez Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

El ele mağazaları dolaşan çift, bir ara yürüyen merdivende aşka gelerek, öpüştü.

Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncu ve müzisyen, gazetecilere poz vererek, aşklarını ilan etti.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ikili, "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik. Mutluyuz" dedi. Çift, bir mağazadan mutfak alışverişi yaparak, akıllara, "Aynı evde mi yaşıyor?" sorusunu getirdi.



Çiçeği burnunda sevgililer, mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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