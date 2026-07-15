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Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu, ilk kez Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

 Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

El ele mağazaları dolaşan çift, bir ara yürüyen merdivende aşka gelerek, öpüştü.

 Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncu ve müzisyen, gazetecilere poz vererek, aşklarını ilan etti.

 Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ikili, "Ayağımızın tozuyla tatilden geldik. Mutluyuz" dedi. Çift, bir mağazadan mutfak alışverişi yaparak, akıllara, "Aynı evde mi yaşıyor?" sorusunu getirdi.

Sevgililer Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Nasuhoğlu ilk kez görüntülendi
Çiçeği burnunda sevgililer, mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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