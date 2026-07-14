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Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Dedublüman yaz konserlerine devam ediyor. Altınoluk’ta verdikleri konserde hayranlarıyla buluşan grup, minik bir hayranlarının hayalini gerçekleştirdi ve yetenekli hayranlarına davul çaldırdı.

 Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Alternatif müziğin sevilen gruplarından Dedublüman, yaz turnesi kapsamında Altınoluk Amfi’de sahne aldı. Alanı dolduran binlerce müziksever, grubun seslendirdiği şarkılara ilk notadan son ana kadar hep bir ağızdan eşlik etti.

 Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Konserin en alkışlanan anı ise seyirciler arasındaki 12 yaşındaki bir hayranlarının sahneye davet edilmesi oldu. Davul çalmayı çok istediğini öğrenen grup üyeleri, minik hayranlarını baterinin başına geçirerek hayalini gerçekleştirdi. Genç davulcu, grubun eşliğinde performans sergilerken izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

 Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dedublüman, “Belki”, “Sakladığın Bir Şeyler Var”, “Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Çözemezsin”, “Bunca Yıl” başta olmak üzere sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyledi. Konser boyunca oluşan dev koro, geceye damgasını vurdu.

 Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

Dedublüman, temmuz ayında; 17 Temmuz’da Antalya Açıkhava, 23 Temmuz Marmaris, 25 Temmuz İstanbul ve 30 Temmuz Sinop Konserlerine devam edecek.

Dedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürprizDedublüman’dan minik hayranına unutulmaz sürpriz

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