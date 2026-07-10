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Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Gültiken, babasıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

Eski futbolcu, babasıyla mağazaları dolaştı. Gazetecilere poz veren baba-oğul, daha sonra AVM turuna devam etti.

Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptıAli Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

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