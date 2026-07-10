 Ali Gültiken babasıyla AVM turu yaptı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Gültiken, babasıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Eski futbolcu, babasıyla mağazaları dolaştı. Gazetecilere poz veren baba-oğul, daha sonra AVM turuna devam etti.

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