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Cedi Osman performansının sırrını paylaştı

Cedi Osman performansının sırrını paylaştı

Cedi Osman performansının sırrını paylaştı

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, bir kişisel bakım markası için kamera karşısına geçti.

Cedi Osman performansının sırrını paylaştı
Kampanya filminde, sporcunun sahadaki başarısının hiç bitmeyen bir disiplin, özveri ve hazırlık sürecinin sonucu olduğu vurgulanıyor. Türkiye pazarına geri dönen Dove Men +Care, "Her Bakımdan Fazlası" kampanyasında sporcu kimliği, disiplini ve özverisiyle öne çıkan basketbolcu Cedi Osman ile işbirliği yaptı. Kampanya filmi, Cedi Osman'ın günün ilk saatlerinden başlayarak antrenmana uzanan hazırlık sürecini takip ediyor. Sabah erken saatlerde güne başlayan, düzenli olarak antrenmana giden ve her gün oyununu bir adım ileri taşımak için çalışan başarılı basketbolcunun günlük rutini üzerinden, lider olmanın hiç bitmeyen bir disiplin, sorumluluk ve özveri gerektirdiği anlatılıyor. Marka, en iyi sonuçlara giden yolun görünmeyen emekle şekillendiğine dikkat çekerken, erkeklerin önem verdikleri her şeye gösterdikleri özeni kişisel bakımlarına da göstermeleri gerektiği mesajını veriyor.

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