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Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi? İşte detaylar...

Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

Asena, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?
Oryantal, tarzı ve tektaşıyla dikkat çekti. Son dönemde hakkında bazı yazılanlara ve konuşulanlara sitem eden oryantal, "Asena olarak yıllardır piyasa içerisindeyim. Neler gördük, neler yaşadık! Epeydir seyrediyorum, nasıl yazılıyorum ve çiziliyorum. Magazin ve basın camiasında çok saygıyla, keyifle ve uspularıyla saygı duyduğumuz değerlerimiz var. Hiç hayatımda tanımadığım ve hayretlerle izlediğimiz birileri de olmuş! 'Kendine magazinciyim' diyenler. Bana yorum yapanların benimle kahve içmemiş ve tanımayan ama sanki beni iyi tanıyormuş gibilerini de gördüm. 'Sen bana gıcık oluyorsun Asena'ya çamur at gitsin' diyenler var bazı isimlere... Bütün olanlardan sonra karar verdim bomba bir Asena TV açtım. YouTube'da olacak. Bu kadında bir kitap neler gördü ve neler yaşadım. Dersimi iyi çalışırım. Atıp tutulan haberler değil, belgeleriyle Asena YouTube kanalında olacağım. Kim iftira attı onlara cevap vereceğim. İftira atmakla, birilerinin gazıyla haber yapmakla olmuyor bu işler. Beni tanıyan dostlarım yapmaz böyle... İşin garibi tanımadığım insanlar kulaktan duyma, 'Sen yaz seni tatile götürürüm' diyorlar ve yazdırıyorlar sonra... Bundan sonra oldurtmayacağım" dedi.

 Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

Oryantal, "Yeni bir sayfa açıldı herhalde nasıl bir Asena göreceğiz?" sorusuna, "Bu piyasa geldiğim zaman neysem yine aynı Asena... Hayatımda hiç yorum yapan ve konuşan insan olmadım. Herkes kendi arka bahçesine bakacak. Bir sanatçı hanımefendi çıkıp, benim için atıp tutuyor. Kendisiyle ilgili aynı haber yapılmış mesela... Ben o şahsı anıldığı haberle bir mekanda görmüştüm. Bana gelip, 'Asena beni görmedin ne olur?' diyen kişi şimdi bana sallıyor. İsim söylemeyeceğim onlar kendini bilir" diye cevap verdi.

 Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

ÖMÜR BOYU YÜRÜYECEKSENİZ BU EŞTİR
Kani Kudu'yla birlikte olan Asena, "Mutlu musunuz?" sorusuna, "Çok mutluyum. O arkadaşlara teşekkür ediyorum, 'İyi ki yaptınız' uyuyan devi uyandırdınız! Biz cevap vermiyorsak korktuğumuzdan değil efendiliğimizdendir... Benim gibi kadını YouTube açmaya teşvik ettiler. Bundan sonra izleyin ve görün" yanıtını verdi.

 Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

Tektaşıyla ilgili soruya oryantal, "Eşim aldı bana..." ifadelerini kullandı. Asena, "Az önce 'Eşim' dediniz evlendiniz mi yoksa?" sorusuna, "Hayatınızda ciddi anlamda biri varsa, ömür boyu yürüyecekseniz bu eştir. Biz eşimle güzel birliktelik yaşıyoruz. Devamını izleyip seyredeceğiz" diye cevap verdi.

Asena milyonluk cipiyle görüntülendi! Asena evlendi mi?

Kitapla ilgili sorulara oryantal, "120 sayfalık bir mini kitap olabilir. Son bir yılı sığdırıp herkesin bir anda okuyacağı bir kitap olabilir" dedi. Asena, sevgilisi Kani Kudu'nun aldığı yaklaşık 12 milyonluk aracıyla da dikkat çekti.

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