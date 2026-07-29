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Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Demet Akbağ, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Oyuncu, son dönemin çok konuşulan 'Odyssey' filmini AVM'de izledi.

 Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Akbağ, "Filmi başka bir yerde izledim. Salon çok soğuk olunca çıktım. Çok merak ettiğim için şimdi izledim. Buraya gelerek filmi tamamladım" dedi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Tiyatro oyunu 'Aydınlıkevler' turnesi devam ediyor" diye konuştu.

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