 Demet Akbağ, filmi Nişantaşı'nda tamamladı

Demet Akbağ, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, son dönemin çok konuşulan 'Odyssey' filmini AVM'de izledi.

Akbağ, "Filmi başka bir yerde izledim. Salon çok soğuk olunca çıktım. Çok merak ettiğim için şimdi izledim. Buraya gelerek filmi tamamladım" dedi. Projelerinden bahseden oyuncu, "Tiyatro oyunu 'Aydınlıkevler' turnesi devam ediyor" diye konuştu.

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