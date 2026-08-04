 Babaeskililer müziğe doydu

Babaeski Belediyesi’nin bu yıl 50’sini düzenlediği Tarım ve Kültür Festivali, büyük bir coşkuyla sona erdi. 5 gün süren ve Fuya Grup’un organize ettiği festivalde Sena Şener, Ufuk Beydemir, Kıraç, Ece Seçkin ve Fatma Turgut gibi birbirinden önemli isimler sahne aldı.

AÇILIŞI SENA ŞENER YAPTI

Festivalin açılışını Sena Şener, yaptı. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye muhteşem bir akşam yaşatan şarkıcı, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

BURAYA YERLEŞEBİLİRİM

Babaeski Tarım ve Kültür Festivali'nin ikinci günü Ufuk Beydemir konseriyle eğlenceli anlara sahne oldu. İki saat sahnede kalan Beydemir, "Ay Tenli Kadın" şarkısında kendisine cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik eden seyirciyle, unutulmaz anlar yaşattı. Babaeski’ye hayran kaldığını ifade eden şarkıcı, “Buradan arsa alıp yerleşebilirim” dedi.



25 YIL SONRA BABAESKİ’DE

Festivalin üçüncü günü Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, sevenleriyle buluştu. “Kan ve Gül” şarkısının çekimleri nedeniyle 25 yıl önce Babaeski’ye geldiğini belirten Kıraç, 1,5 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Kıraç’ın ay yıldızlı sahne kostümü, seyirciler tarafından büyük beğeni aldı.



İMDADINA EŞİ YETİŞTİ

Ece Seçkin, festivalin dördüncü gününde sahnedeydi. Gecede hit şarkılarını seslendiren Seçkin, enerjisi ve danslarıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Konser öncesi küpelerini İstanbul’daki evinde unutan Ece Seçkin’in yardımına pilot eşi Çağrı Terlemez yetişti. Terlemez, İstanbul’dan özel aracına binip küpeleri eşine yetiştirmek için Babaeski’ye geldi. Eşinin yaptığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından “Küpelerimi evde unutmuştum. İstanbul’dan basıp küpe getirip uçuşa gidiyor” notuyla paylaştı.



KAPANIŞ FATMA TURGUT’TAN

Babaeski Tarım ve Kültür Festivali'nin kapanışını rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut yaptı. Turgut, konser alanını dolduran binlerce kişiye adeta müzik şöleni sundu. Alandakilerin hep ağızdan eşlik ettiği şarkıcı, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla mest etti.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, festivalde yer alan sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.