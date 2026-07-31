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Manifest, Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile buluştu

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile buluştu

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile buluştu

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı.

 Manifest, Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile buluştu

Grup, Kosova'da düzenlenen ve uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı festivalde izleyici karşısına çıktı.

Manifest, Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile buluştu
Manifest, sahne öncesi dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile bir araya geldi.

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