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Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!

Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!

Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!

Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni akustik projesi “6+1” ile dinleyicileri bambaşka bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

 Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!


Finans sponsorluğunda 6 özel akustik performans ve şarkıların yer aldığı proje, bu pazar ilk bölümüyle müzikseverlerle buluştu.

Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!
Ebru Yaşar’ın güçlü sesi ve sürpriz düetleriyle şimdiden büyük merak uyandıran “6+1”, sezonun en çok konuşulacak müzik projelerinden biri olmaya aday.

 Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!

Ebru Yaşar, projede müziğin farklı renklerini bir araya getiren birbirinden başarılı isimlerle aynı mikrofonda buluşuyor. Akustik performanslarda Amo, Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses, Ebru Yaşar ile aynı sahneyi paylaşacak.Her biri kendi müzikal tarzıyla projeye farklı bir yorum katarken, sanatçılarla hazırlanan özel düetler müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

 Ebru Yaşar’dan müzikseverlere sürpriz!

Samimi atmosferi, güçlü yorumları ve sürpriz buluşmalarıyla dikkat çeken “6+1”, Ebru Yaşar’ın yıllara yayılan müzik birikimini sanat dünyasının sevilen isimleriyle buluşturarak izleyicilere benzersiz bir akustik deneyim sunacak.

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