 Neşe Berber Lider Haber TV'nin Ankara temsilcisi oldu

Alkoçlar Medya Grubu, Lider Haber televizyonu Ankara temsilcisi, deneyimli gazeteci ve televizyon haber spikeri Neşe Berber oldu.

Neşe Berber, Lider Haber TV’de özel röportajları ile Ankara gündeminin nabzını tutmaya ve Ankara iletişimini sürdürecek. Neşe Berber halen Lider Haber TV’de soruyoruz programı ile gündem belirlemeye devam ediyor.

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