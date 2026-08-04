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Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Türk pop müziğinin efsane isimleri, sahnedeki uyumları kadar hayat arkadaşlıklarıyla da örnek gösterilen Eda–Metin Özülkü çifti, Bodrum’un gözde adreslerinden Başka Resort’ta sahne aldı.

 Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Yıllara meydan okuyan repertuvarları ve enerjileriyle izleyenleri adeta geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkaran ikili, geceye damgasını vurdu.

Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi
Bodrum Kalesi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde yaklaşık üç saat sahnede kalan Özülkü çifti, unutulmaz şarkılarını tatilcilerle hep bir ağızdan seslendirirken, sahne performanslarıyla büyük alkış topladı.

 Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Gecenin sürprizi ise misafirler arasında yer alan başarılı genç sanatçı Güliz Ayla oldu. Özülkü çifti tarafından sahneye davet edilen Ayla, sevilen parçalarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

 Özülkü çifti Bodrum’u büyüledi

Müziğin, dostluğun ve Bodrum gecelerinin eşsiz atmosferinin bir araya geldiği bu özel gece, Başka Resort misafirlerine hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

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