Nagihan Karadere'den Survivor itirafı

HAYATIMIN EN UZUN DAYAĞINI YEDİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Eril bir enerjiniz var. Bu bir korunma iç güdüsünden dolayı mi ?" sorusuna Nagihan Karadere "İki abim ve bir erkek kardeşim var. Onlarla büyümek zor oldu. Kimse beni beğenmesinler diye eril tarafım ağır bastı. Annemle babam okumam konusunda bana destek oldular. Ama spor alanında ilerlememe istemediler. Onlar için bir kız çocuğu okuyabilir fakat dizlerinin dibinde olmalı. 12 yaşındayken bir gün aileme haber vermeden şehir dışında yer alan bir koşu yarışmasına katıldım. Eve çok geç kaldım. Herkes çok merak etmiş. Eve gelince babam ve abilerimden dayak yedim. Öyle böyle bir dayak değil. Abilerim beni pek sevmezdi. Resmen yılların intikamını aldılar. Hayatımın en uzun dayağını yedim. " diye cevap verdi.

ERKEKLERLE YARIŞIYORDUM

Nagihan Karadere sözlerine şöyle devam etti: "Ben spor hayatıma devam etmek istiyordum ama ailem kesinlikle izin vermiyordu. Baya bir zaman geçti. Osmaniye İll Müdürü rahmetli Edip Akarsu geldi eve. Türkiye genelinde tanınmaya başlamıştım. Erkeklerle yarışıyor, kafa kafaya geliyordum. Edip Beyin gelmesi bile babamı ikna edemedi. Bende anneme evden kaçıp gideceğimi söyledim. Sonuç olarak kaçtım hem okul hem de spor hayatıma devam ettim."

CİNSİYET KAVRAMIM YOKTU

Ezmeci'nin "12 yaşında bir taciz olayı yaşamışsınız" demesine karşılık Karadere "Evet. Misafirlikte iken 60 yaşına yakın varlıklı uzaktan akrabamız olan adam tarafından taciz edildim. Daha sonrada çok tacizlere uğradım" cevabını verdi.

SURVIVOR İÇİMDEKİ ŞEYTANI ÇIKARDI

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Peki Survivor'a girdiniz neler değişti ?" sorusuna "O dönem evliydim. Kızımda yeni doğmuştu. Aslında zor bir dönem geçiriyordum. Bir anda kendimi Survivor'da buldum. Bütün dengelerim değişti. Kavga, gürültü, içimden bir şeytan çıktı. Ben bile kendi kendime dedim ki bu kim ? Kendimi tanıyamadım" yanıtını verdi.

YILMAZ MORGÜL BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Ezmeci'nin "Survivor'da yemeklere şap atıldığı doğru mu?" demesine Karadere "Şap atılması için yemek verilmesi gerekiyor. Yemek yok. Keşke yemek verselerdi de içine şap atılmasına razıyız. İlk gün yemek veriyor musunuz ? diye sormuştum. Tabii akşama ne istersin dediler. Hamburger istedim. Tuğba Özay'a ve Yılmaz Morgül'e de söyledim akşama yemek gelecek diye. Tabii yemek gelmedi. Yılmaz beni öldürecekti bir hafta boyunca. " dedi.

ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ BABASINA VERMEMİ İSTEDİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Şu an evli misiniz?" sorusuna Nagihan Karadere " Hayır eşimden ayrıldım. Hayatıma birileri girdi. Sonra tekrar evlenmeyi düşündüğüm adam, kızımın velayetini babasına vermemi istedi. Bir adamın keyfi için ben kızımın velayetini babaya vereceğim. Olacak iş değil. Bana dedi ki çocuğunla bir daha görüşmeni istemiyorum ve bunu dedikten sonra,

KATİL OLACAKTIM

"Ben az kalsın katil olacaktım" diyerek yanıtladı.

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