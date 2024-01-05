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Şeyma Subaşı Survivor’da

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı Survivor’da

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı.

Şeyma Subaşı Survivor’da

Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı Survivor’da

Subaşı, uzun bir aradan sonra sahile indi. Pembe bikinisiyle ve kırmızı mayosuyla poz verdi.

Şeyma Subaşı Survivor’da

Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği bikinili pozlarını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziğne yorum yağdı.

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