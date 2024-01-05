Şeyma Subaşı Survivor’da

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı.

Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı.

Subaşı, uzun bir aradan sonra sahile indi. Pembe bikinisiyle ve kırmızı mayosuyla poz verdi.

Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği bikinili pozlarını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziğne yorum yağdı.

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